Päckchen im Dock Inn geschnürt : Rostocker Weihnachtsengel verteilen Gaben an Obdachlose

Da aufgrund der hohen Corona-Zahlen eine große Feier nicht möglich war, wurden 200 Essen samt Geschenkbeutel an vier Unterkünfte geliefert. Unterstützung kam dabei auch von Feine Sahne Fischfilet-Sänger Monchi.

Rostock | Zügig werden zahlreiche Stoffbeutel aus der Lobby des Dock Inn in Warnemünde getragen und in Autos gestapelt. Die Küchentür schwingt im Sekundentakt auf und wieder zu und lässt einen herzhaften Duft frei. Am Sonnabend packten die Rostocker Weihnachtsengel je 200 Essen und Geschenkbeutel für Obdachlose. Dass die traditionelle Obdachlosen-Gala ein zweit...

