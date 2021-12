Vorgabe des Landes : Rostocker Weihnachtsmarkt muss schließen

Das Land hat auf die drohende Überlastung des Gesundheitssystems in Rostock hingewiesen.

Rostock | Nun ist es doch soweit. Der Rostocker Weihnachtsmarkt muss am Donnerstag schließen, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze am Dienstagabend mit. Dazu sei die Hansestadt aufgrund der „Landesvorgaben zur Corona-Entwicklung“ gezwungen. So habe das Land auf die auch für Rostock drohende Überlastung des Gesundheitssystems hingewiesen, heißt es aus dem Rathaus. ...

