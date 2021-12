Rostock : Wochenmarkt zieht wieder zurück auf Neuen Markt

Ab Montag stehen die Händler wieder wie gewohnt auf dem Neuen Markt. Auch am 24. und 31. Dezember ist der Markt bis mittags geöffnet.

Rostock | Da der Rostocker Weihnachtsmarkt schließen musste und der Abbau inzwischen vollständig erfolgt ist, zieht der Wochenmarkt auf dem Neuen Markt in Rostock ab Montag, 20. Dezember, wieder auf seinen ursprünglichen Platz vor das Postgebäude, informiert die Großmarkt Rostock Gesellschaft. Am Freitag, 24. Dezember, und am 31. Dezember ist der Wochenmarkt vo...

