Nach Lockdown-Zwangspause : Besucher strömen in den Rostocker Zoo

Seit Montag darf der Tierpark wieder öffnen. Einige Einschränkungen gibt es momentan noch.

Rostock | So viel Trubel herrschte schon lange nicht mehr im Rostocker Zoo. Zahlreiche Kinder liefen am Montag durch die Anlage. Strahlend zeigten sie auf die verschiedenen Tiere und versuchten durch die Gitter hindurch, die Ziegen und Lamas zu streicheln. Mutter, Väter und Großeltern schoben mit Kinder- und Bollerwagen hinter ihrem Nachwuchs her und genossen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.