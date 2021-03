Solidarität mit Häftlingen : Rostocker demonstrieren gegen politische Gefangene

Besonders Betroffene in anderen Ländern standen im Fokus. Redner beklagten Haftgründe und -bedingungen.

Rostock | Zum Jahrestag der politischen Gefangenen versammelten sich am Donnerstagabend auf der Freifläche Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) laut Polizeiangaben 85 Menschen. Sie demonstrierten für die Freilassung von Häftlingen unter anderem in der Türkei, Honduras, Thailand, Iran und Weißrussland. Zur Teilnahme aufgerufen hatte auch der Verein Alte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.