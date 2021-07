Feuer in Rostock : Mann mit schweren Brandverletzungen in Spezialklinik eingeliefert

Anwohner ruft Rettungskräfte, die den 61-Jährigen in der Küche finden.

Rostock | Einsatzkräfte mussten am Sonnabend zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Hausbewohner das Brandschutz- und Rettungsamt gegen 15 Uhr alarmiert, weil es in einer Wohnung im F.-M.-Scharffenberg-Weg im Stadtteil Groß Klein brannte. Nachdem die Einsatzkräfte die Tür öffnen konnten, fanden sie den 61-jähren Bewohner in der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.