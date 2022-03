Rostock : Impfwillige können sich ihre Corona-Schutzimpfung holen

In der Woche ab 8. März werden verschiedene offene Termine in den beiden Stützpunkten in Rostock angeboten.

Rostock | In der kommenden Woche werden in den Rostocker Impfstützpunkten in Lütten Klein und Innenstadt wieder Impfungen gegen das Coronavirus ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten. Dies gilt für Personen ab zwölf Jahren, teilte Rathaussprecher Ulrich Kunze mit. Im Lütten Kleiner Stützpunkt im ersten Obergeschoss des Warnowparks ist das von Dienstag bis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.