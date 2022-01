Corona-Demos am Montag : Rostocker müssen mit Behinderungen in der Innenstadt rechnen

Die wöchentliche Corona-Demonstration in der Stadt wird wieder den Verkehr in der Innenstadt behindern. Zudem wurden vier Gegenkundgebungen angemeldet. Polizei und Stadt appellieren an Teilnehmer, friedlich zu bleiben.

Rostock | Auch an diesem Montag müssen die Rostocker wieder mit Einschränkungen in der Innenstadt rechnen. Neben der wöchentlichen Demonstration der Kritiker der Corona-Maßnahmen, sowie einer Kundgebung Am Strande wurden auch vier Gegenkundgebungen angemeldet. Corona-Demo sorgt für Störungen im Verkehr Aufgrund der Versammlungen muss die August-Bebel-Stra...

