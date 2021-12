Steigerung der Eigentumsquote : Rostocker sollen Wohnraum kaufen statt mieten

Dafür wirbt die Rostocker FDP in einem Antrag. Damit soll das Risiko der Altersarmut vermindert und die Einwohner sollen an Rostock gebunden werden.

Rostock | Es gibt zu viele Mietwohnungen und zu wenig Privateigentum in Rostock. Das ist zumindest die Ansicht der Fraktionen der FDP und CDU/UFR in der Rostocker Bürgerschaft. Um das künftig zu ändern, wollen die Freien Demokraten in der Hansestadt ein so genanntes Mietkauf-Modell einführen und erproben. Jedoch gibt es auch Kritik an diesem Vorstoß. Auch in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.