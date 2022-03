Projekt Students help : Rostocker Studentin Anna Wietz will geflüchteten Kindern helfen

Weil das Budget von Studierenden oft beschränkt ist, hatte die 20-Jährige Anna Wietz eine andere Idee, zu helfen. Sie will Kindern kurz den Schrecken vergessen lassen, den sie erlebt haben.

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: Was genau hinter dem Projekt Students help steckt. Was andere von der Idee halten. Wie auch Du Geflüchtete unterstützen kannst. Zerbombte Häuser, Menschen, die in U-Bahn-Stationen Schutz suchen und aus ihrer Heimat vor dem Krieg fliehen – die aktuellen Bilder und Berichte aus der Ukraine lassen auch An...

