Rostock : HMT-Studenten bringen Wagners „Das Rheingold“ auf die Bühne

Die Premiere wird am Donnerstag gefeiert. Dafür wird schon seit Wochen intensiv geprobt. 35 junge Leute der Gesangsabteilung sind mit dabei.

Rostock | „Eine Oper von Richard Wagner zu spielen, die Gelegenheit bietet sich nicht so oft“, sagte Horst Kupich, Regisseur und Gesangsprofessor an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock. „Es kommt nicht oft vor, dass wir alle Gesangsstimmen dafür an der Hochschule haben.“ Nun bietet sich die Gelegenheit. Am Donnerstag feiert das Stück Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.