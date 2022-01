In Rostock nicht umsetzbar : OB Claus Ruhe Madsen bekräftigt Ablehnung der Impfpflicht für alle

Seit Monaten wird in Deutschland über eine allgemeine Impfpflicht debattiert. Rostocks Oberbürgermeister zweifelt weiterhin an der Umsetzung. Die Kommunen und Gesundheitsämter seien bereits überlastet.

Rostock | Am vergangenen Mittwoch wurde im Deutschen Bundestag erstmals über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus debattiert. Die gesellschaftliche Diskussion ist bereits in den vergangenen Monaten entbrannt. Wöchentlich gehen auch in Rostock Tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht zu demonstrieren. Lau...

