Baustelle in Rostock : Sanierung der August-Bebel-Straße startet demnächst

An zwei Wochenenden wird erst die Nord- dann die Südfahrbahn der Straße in der Innenstadt saniert. Jeweils von Freitag bis Dienstag kann je eine Seite nicht befahren werden. An diesen Tagen kommt es zu Einschränkungen.

Rostock | Rostocker müssen sich im April auf Verkehrseinschränkungen in der August-Bebel-Straße in der Innenstadt einstellen. Die Asphaltschichten müssen saniert werden, nannte Lutz Martens, Bauleiter aus dem Tiefbauamt, den Mitgliedern des Ortsbeirates Stadtmitte auf ihrer Sitzung am Mittwoch den Grund für die Baumaßnahme. Auch interessant: Rostocker August...

