Nach mehr als zehn Jahren : Schandfleck am Schmarler Landgang in Rostock wird beseitigt

Seit mehr als zehn Jahren kämpfen Ortsbeirat und Anwohner für die Sanierung ihres Park im Zentrum des Stadtteils. Nun soll es soweit sein. Bis zum Herbst entstehen neue Wege, Rasenflächen und ein großer Spielplatz.

Rostock | Die alten Betonplatten und das Gestrüpp am Schmarler Zentrum müssen weichen. Sie machen Platz für eine „grüne Oase“, in der die Bewohner des Rostocker Stadtteils sich künftig aufhalten können. Das teilte am Dienstag die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) mit. So soll der Park am Schmarler Landgang nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.