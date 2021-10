Rostock : Kapitän berichtet auf dem Traditionsschiff von seinen Erfahrungen

Maritime Literaturtage in Rostock-Schmarl werden fortgesetzt: Vergleiche zwischen der Seefahrt in Ost und West stehen im Mittelpunkt.

Rostock | Um die Seefahrt in Ost und West drehen sich am Donnerstag die Maritimen Literaturtage auf dem Traditionsschiff im IGA-Park im Rostocker Stadtteil Schmarl. Kapitän Klaus Ammersdörfer aus Hamburg wird um 16 Uhr zu dem Thema referieren. Das Schifffahrtsmuseum und der Verein Seeleute Rostock laden dazu ein. Ammersdörfer fuhr von 1962 bis 2007 zur See, ...

