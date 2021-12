Winterstimmung : Schnee hüllt Rostock in eine weiße Decke

Am Donnerstag zeigte sich der Winter von seiner schönen Seite in der Hansestadt.

Rostock | Leise rieselte der Schnee am Donnerstag in Rostock und hüllte die Stadt in ein zartes Kleid aus weißen Flocken – auch die Märchenfiguren auf dem seit Donnerstag geschlossenen Weihnachtsmarkt. Selbst die Wallanlagen in der Innenstadt waren mit einer dünnen Schneedecke überzogen, aus der an einigen Stellen noch etwas Grün herauslugte. Dennoch lockte die...

