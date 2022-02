Unimedizin Rostock : Schüler nähen Kissen für Krebspatienten

Seit neun Jahren unterstützen die Jugendlichen der Freien Schule Güstrow die Patienten der Unimedizin Rostock. Anlässlich des Weltkrebstages überreichten sie welche für Krebspatienten.

Rostock | Jährlich erkranken etwa 510.000 Menschen an Krebs. Bis zu 40 Prozent der Fälle könnten laut der Unimedizin Rostock durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden. Am Weltkrebstag am 4. Februar soll daher auf die Möglichkeiten zur Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen aufmerksam gemacht werden. Auch die Schüler der Freien Schule...

