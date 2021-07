Polizeieinsatz in Rostock : Schüsse mit Schreckschuss- und Softairwaffe von Balkonen

Zu insgesamt drei Vorfällen wurde die Polizei gerufen. Verletzt wurde niemand.

Rostock | In Rostock hat es am Dienstagabend mehrere Schüsse gegeben. Im Stadtteil Groß Klein wurde von einem Balkon aus in Richtung des gegenüberliegenden Wohnhauses geschossen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei keine Menschen verletzt. Ein tatverdächtiger 38-jähriger Mann wurde demnach in Tatortnähe gestellt, er hatte eine geladene Schrecksc...

