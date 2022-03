Verbrechen in Rostock : Schwerverletzter 42-Jähriger in Gartenanlage am Pütterweg gefunden

Schon Donnerstag hat ein Mann versucht, zwei schlafende Personen zu töten. Nur wenige Stunden später wurde vor der Laube, die versucht wurde in Brand zu setzen, ein schwerverletzter 42-jähriger Mann gefunden.

Rostock | In einer ehemaligen Kleingartenanlage im Rostocker Stadtteil Südstadt hat am Donnerstagmorgen ein Mann versucht, zwei schlafende Personen zu töten. Der 37-jährige Beschuldigte soll eine alte Gartenlaube, in der die beiden Opfer nächtigten, in Brand gesetzt haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Flammen konnten selbst gelöscht werden De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.