Universität Rostock : Ab sofort 2G-Regel in Universität Rostock

Ab heute gelten auf dem Campus der Universität Rostock 2G-Regeln.

Rostock | Die Uni verschärft ihre Corona-Regeln weiter: Für Präsenzlehrveranstaltungen in der Universität Rostock gilt ab heute die 2G-Regelung, informiert die Universität auf ihrer Internetseite. Ab sofort dürfen nur noch geimpfte oder genesene Studierende an Lehrveranstaltungen in Präsenz teilnehmen. Ebenso gilt ein Mindestabstand von einem Meter nach dem Sch...

