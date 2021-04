Rostock : Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Die Beamten konnten den in Flammen stehenden Sessel im Wohnzimmer zwar zügig löschen, der Bewohnerin allerdings nicht mehr helfen.

Rostock | Eine Frau ist am Montagmittag bei einem Wohnungsbrand im Rostocker Stadtteil Groß Klein ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte einen Sessel in der Wohnstube in Flammen gesetzt. Die Rettungskräfte konnten für die Bewohnerin, eine Seniorin, nichts mehr tun. Wie Stefan Kieckhöfer, Einsatzleiter und Pre...

