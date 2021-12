Ehrenamtler in Rostock : Streitschlichter mit Lebenserfahrung

Freiwillig und unbezahlt, aber mit Ideen, Herzblut und Freude dabei – das sind die Ehrenamtler in Rostock. Ohne sie wäre das Leben in der Stadt ärmer. Wir stellen einige von ihnen vor. Dieses Mal: Seniorpartner in School helfen Kindern bei Problemen.

Rostock | Ein Junge greift immer wieder seine Mitschüler an – und wünscht sich doch nur mehr Beachtung von seiner Mutter. Ein Mädchen hat gelogen – und traut sich nicht, es zuzugeben. Solche und viele andere Probleme begegnen den ehrenamtlichen Mediatoren des Vereins Seniorpartner in School. Einmal pro Woche helfen sie in sechs Rostocker Schulen Kindern dabei, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.