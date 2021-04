Test in Rostock : Sirenen heulen am Sonnabend auf

Bei der Aktion handelt es sich um einen alle halbe Jahr anstehenden Funktionstest der Anlagen.

Rostock | Am Sonnabend findet ein kurzer Funktionstest der Sirenen in Rostock statt, teilte das Brandschutz- und Rettungsamt am Donnerstag mit. Bei der halbjährlichen Routinemaßnahme werden um 11 Uhr alle Anlagen im gesamten Stadtgebiet für rund 15 Sekunden Dauerton eingeschaltet. Grundsätzlich werden alle Rostocker Feuerwehrsirenen zweimal im Jahr auf ihre Fun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.