Bauarbeiten in Rostock : Slüterstraße wird grundhaft saniert

Die Fahrbahn und Gehwege sollen erneuert und Versorgungsleitungen saniert werden. Bis Ende 2022 ist der Bereich voll gesperrt.

Rostock | Eine neue Fahrbahn sowie barrierefreie Gehwege sollen in der Slüterstraße in Rostock entstehen. Wie die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) mitteilte, starteten am Dienstag die ersten Arbeiten zur Neugestaltung der Straße, die sich im Denkmalbereich Östliche Altstadt befindet. Damit einher ge...

