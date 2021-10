Rostocker im Bundestag : So geht es Katrin Zschau und Peter Stein eine Woche nach der Wahl

Während sich die Kandidatin der SPD nun an viele neue Dinge gewöhnen muss, wird sich der 53-Jährige CDU-Kandidat überlegen müssen, wie es für ihn beruflich weitergeht.

Rostock | Die Stimmung ist knapp eine Woche nach der Bundestagswahl am 26. September bei den Rostocker Kandidaten Katrin Zschau (SPD) und Peter Stein (CDU) so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Mit 27 Prozent hatte Zschau sich das Direktmandat für den Deutschen Bundestag gesichert. Auf sie warteten in Berlin in der vergangenen Woche jede Menge neue Eindrücke un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.