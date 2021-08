Grundschule Am Schulcampus : So schön waren die Einschulungsfeiern in Rostock

Mehr als 1800 Jungen und Mädchen wurden am Wochenende in Rostock eingeschult. Einer von ihnen ist Felix Nickel, der ab Montag die Grundschule Am Schulcampus besucht.

Rostock | Seit Tagen hat Felix Nickel gezählt, wie oft er noch bis zu seinem großen Tag schlafen muss, bis er endlich an der Grundschule der Kinder- und Jugendkunstakademie Am Schulcampus eingeschult wird. Wegen der coronabedingten Einschränkungen konnten seine Großeltern, Tanten und Onkel der Einschulungsfeier in der Schule im Rostocker Ortsteil Kassebohm nich...

