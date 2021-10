Sanierung oder Abriss? : So steht es um das abgebrannte Haus in der Rostocker Doberaner Straße

Absperrungen und das Stützgerüst zwingen Passanten und Fahrradfahrer, auf die Straße und den Schienenbereich der Straßenbahn auszuweichen.

Rostock | Eine Konstruktion aus dicken Holzbalken stützt die Fassade, Container und Zäune stehen vor dem Haus in der Doberaner Straße 18. Ende Mai löste ein defekter Akku einen Großbrand in dem Wohnhaus in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) aus. Seitdem ist das Gebäude unbewohnbar und gilt als einsturzgefährdet. Zur Sicherheit für Vorbeigehende und -fa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.