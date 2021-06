Sommerferien in Rostock : Vom Waldlehrpfad bis zum Detektivabenteuer ist alles dabei

Der Kinder- und Jugendtreff Nautilus bietet die verschiedensten Aktivitäten für einen unvergesslichen Sommer.

Rostock | Nach den aufwühlenden und anstrengenden Wochen des vergangenen Schuljahres freuen sich die Schüler in Rostock bestimmt auf die anstehenden Sommerferien. Damit in den sechs Wochen keine Langweile aufkommt, hat sich der Kinder- und Jugendtreff Nautilus in Rostock verschiedene Angebote überlegt. Am zweiten Ferientag geht es auf den Entdeckerpfad in di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.