Premiere in Rostock : Spiel zwischen Gut und Böse wird auf die große Bühne gebracht

„Das Wunder von Mailand“ ist die aktuelle Schauspielproduktion des Volkstheater Rostock. Dieses feiert am Sonnabend Premiere.

Rostock Volkstheater | Ein Spielfilm aus dem Jahr 1951 bildet die Grundlage für die aktuelle Inszenierung von Regisseurin Konstanze Lauterbach. „Das Wunder von Mailand“ gewann damals den Grand Prix bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes in der Kategorie Bester Film. Am Wochenende kann die Geschichte nun als Bühneninszenierung erlebt werden. Am Sonnabend feiert d...

