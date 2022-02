Wo die Bahn ein Standbein ist : Stena Line Rostock mit Zuwächsen im Frachtverkehr

Nicht nur im Frachtbereich konnte die Reederei im vergangenen Jahr zulegen.

Rostock | Der Standort Rostock gewinnt als traditioneller Eisenbahnhafen an der deutschen Ostseeküste weiter an Bedeutung. Die Beförderung von Eisenbahnwaggons von und nach Trelleborg erhöhte sich im vergangenen Jahr laut Bilanz von Rostock Port auf 27.000 Einheiten und somit um 41 Prozent gegenüber 2021. „Als einzige Fährschiffsreederei in der südlich Ostsee p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.