Stressfrei in Rostock : Marlis Brehmer vermittelt Notfalltechniken zur Entspannung

Am 13. Oktober bietet die Rostocker Rednerin einen Kurs zum Stressabbau im Heiligengeisthof an. In rund zwei Stunden will Brehmer erklären, wie schnelle Entspannung funktionieren kann.

Rostock | Mittlerweile ist sie bundesweit bekannt. Die gelernte Schlosserin und Rostockerin Marlis Maria Brehmer ist professionelle Rednerin und laut eigener Internetseite auch Expertin für Stressabbau. Seit mehreren Jahren bietet sie schon Workshops zu dem Thema, unter dem Namen „Sofort stressfrei“ an. „Erfahren Sie, wie Sie in wenigen Minuten stressfrei sind,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.