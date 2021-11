Rostock : Suche nach vermisstem Siebenjährigen endet glücklich

Einem 18-Jährigen aus Bützow fiel der Junge gegen 17 Uhr in einer Straßenbahn auf. Daraufhin brachte er den Siebenjährigen nach Hause.

Rostock | Eine Vermisstensuche in Rostock hat am Mittwochabend ein gutes Ende genommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten in Rostock ein siebenjähriger Junge, der nicht in der Schule erschien, als vermisst gemeldet. Die Eltern und Lehrer machten sich bereits Sorgen. 18-Jähriger half dem Jungen nach Hause Einem 18-Jährigen aus Bützow fiel der Ju...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.