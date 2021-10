Tag der Deutschen Einheit : Gerd Hosch erinnert in Rostock an die Friedliche Revolution

Der Stadtführer verriet am Sonntag beim Feiertagsrundgang der Geschichtswerkstatt Rostock, welche mutige Aktion er im Herbst 1989 selbst miterlebte.

Rostock | Über den Buschfunk verbreitete sich vor 32 Jahren in Rostock die Nachricht, in der Michaeliskirche würde ein besonderes Treffen stattfinden. Aus dieser Zusammenkunft, in der jeder Bürger einfach seine Meinung sagen konnte, entstand im Oktober 1989 das Neue Forum. Die Mitglieder, zu denen auch der spätere Bundespräsident Joachim Gauck gehörte, setzten ...

