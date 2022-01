Kinderärztin in Rostock : „Tante Doktor“ Hermine Stolte feiert ihren 100. Geburtstag

Sie hat Generationen von Kindern behandelt und für viele ist die Rostocker Kinderärztin Dr. Hermine Stolte nur „Tante Doktor“. So sprechen die meisten die beliebte Medizinerin an. Am 12. Januar wird sie 100 Jahre alt.

Rostock | Das musikalische Ständchen zum 100. Geburtstag der bekannten Rostocker Kinderärztin Dr. Hermine Stolte ist bereits verklungen. Es war das Lied „Jesu bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Das hat die so genannte Tweel-Gang für ihre „Tante Doktor“, wie die frühere Ärztin auch heute noch im Ruhestand von allen genannt wird, im Rundfunk bestell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.