„One Billion Rising“ : Rostocker tanzen gegen Gewalt an Frauen

Das Rostocker Netzwerk Stark Machen ruft zur Tanzdemonstration am 14. Februar auf dem Universitätsplatz auf.

Rostock | Tanzen gegen Gewalt: Unter dem Motto „One Billion Rising“ treffen sich Frauen aus der Hansestadt und dem Landkreis Rostock am Montag, 14. Februar, um 14 Uhr auf dem Universitätsplatz am „Brunnen der Lebensfreude“. Mit einer Tanzaktion solle die Solidarität im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen verdeutlicht werden, so Birgit Kähler vom Rostocker ...

