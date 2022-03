Rostock : „Magic of the Dance“ in der Stadthalle fällt aus

Die Tanzshow „Magic of the Dance“, die am 23. März in der Rostocker Stadthalle auf die Bühne kommen sollte, ist abgesagt worden. Grund dafür sind nicht nur die aktuellen Reisebestimmungen.

Rostock | Enttäuschung für die Fans des irischen Stepptanzes: Die Tanzshow „Magic of the Dance“, die am 23. März in der Rostocker Stadthalle auf die Bühne kommen sollte, ist abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter Burghard Zahlmann am Montag mit. Auch interessant: Konzert von Bonnie Tyler in Rostocker Stadthalle abgesagt Grund seien die immer noch ge...

