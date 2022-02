Nach Virus-Fall bei Satow : Rostock teilweise zum Geflügelpest-Beobachtungsgebiet erklärt

Im südwestlichen Bereich der Hansestadt gelten ab sofort strenge Regeln für Geflügelhalter.

Rostock | Nachdem in einem Landwirtschaftsbetrieb in Gorow in der Gemeinde Satow das Geflügelpest-Virus nachgewiesen wurde, hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Hansestadt Teile des Rostocker Stadtgebietes ab sofort und bis auf Widerruf zum Geflügelpest-Beobachtungsgebiet erklärt. Um den Ausbruchsbetrieb wurden ein Sperrbezirk mit einem Radius...

