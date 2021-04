Rostock : Termine der Abfallentsorgung verschieben sich

Aufgrund der Osterfeiertage ändern sich die Abfuhrtermine bis in die kommende Woche.

Rostock | Aufgrund der Osterfeiertage erfolgt am Freitag keine Abfallentsorgung in der Hansestadt. Das teilte die Stadtentsorgung Rostock am Montag mit. Laut Sprecher Steffen Böhme werde die Abfuhr dafür am Sonnabend nachgeholt. Auch am Ostermontag wird nicht entsorgt. Die Abfuhr wird stattdessen am Dienstag nachgeholt. „Somit verschiebt sich in der 14. Kalender...

