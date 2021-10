IGA-Park Rostock : Langer Museumsnachmittag auf dem Traditionsschiff

An Bord der „Dresden“ erfahren Besucher am Sonnabend viel Wissenswertes über die DDR-Schifffahrt und die Hochseefischerei.

Rostock | Auch in diesem Jahr wird es keine gemeinsame Lange Nacht der Museen in Rostock geben. Jedoch haben Museumsmitarbeiter und Ehrenamtliche am Sonnabend auf dem Traditionsschiff im IGA-Park in Rostock-Schmarl einen langen Museumsnachmittag bis in die frühen Abendstunden hinein vorbereitet. Um 15 Uhr beginnt eine Führung über das Museumsschiff, das als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.