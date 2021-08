Vollsperrung in Rostock : Tunnel in der Schwaaner Landstraße wird ab Montag saniert

Nach Verzögerung des Baustarts Ende Juni sollen nächste Woche nun die siebenwöchigen Arbeiten anlaufen. Die damit einhergehende Vollsperrung stößt derweil auf Unmut.

Rostock | Mit Unverständnis begegneten viele der anwesenden Mitglieder des Ortsbeirates Südstadt den Erklärungen Kay Broekelschens. Der Mitarbeiter des Tiefbauamts der Hansestadt erläuterte auf der jüngsten Sitzung die am Montag beginnenden Sanierungsmaßnahmen am Tunnel in der Schwaaner Landstraße in der Südstadt. Insbesondere die beinahe zweimonatige Sperrung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.