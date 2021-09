Ehemaliger Zoodirektor : Udo Nagel erhält Honorarprofessur an der Uni Rostock

Im kommenden Semester wird er die Studierenden direkt im Zoo unterrichten.

Rostock | Umgeben von Elefanten, Leoparden und Tigern wurde dem ehemaligen Zoodirektor Udo Nagel am Dienstag der Titel Honorarprofessor von der Universität Rostock verliehen. In den Räumen der zoologischen Sammlung der Uni Rostock würdigte Prof. Wolfgang Schareck, Rektor der Universität, den Tierpfleger für seine Lehre an fünf Fakultäten. Er unterstützte die St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.