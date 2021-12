Rostocker Straßenbahn AG : Über Weihnachten und Silvester gelten geänderte Fahrpläne

Straßenbahnen und Busse im Rostocker Stadtgebiet fahren ab Mittwoch nach dem Ferienfahrplan. An den Weihnachtsfeiertagen und am 31. Dezember gelten andere Fahrtzeiten.

Rostock | Ab Mittwoch, 22. Dezember, und bis zum 3. Januar 2022 fahren die Straßenbahnen und Busse der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) nach dem Ferienfahrplan. Ausgewiesene Fahrten „verkehrt an Schultagen“ entfallen in diesem Zeitraum, informiert das Verkehrsunternehmen. Zudem gelten an den Feiertagen teilweise geänderte Fahrpläne. Am 24. Dezember gilt der S...

