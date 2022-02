Erneuter Protest : Unangemeldete Corona-Demo in Rostock wurde aufgelöst

Rund 80 Menschen hatten sich am Dienstagabend in der Innenstadt versammelt. Gegen einen Rostocker wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Rostock | Nachdem bereits am Montag Hunderte Demonstranten abseits der angemeldeten Versammlungsorte in der Rostocker Innenstadt gegen die aktuelle Corona-Politik protestiert haben, haben auch am Dienstag Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen beziehungsweise eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Laut Polizei nahmen rund 80 Menschen an der...

