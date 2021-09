Rostock : Unbekannte brechen in Klostergoldschmiede ein

Bei dem Diebstahl wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Rostock | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in die Goldschmiede am Klosterhof in Rostock eingebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach Mitternacht hebelten die Täter auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und zerschlugen dieses zusätzlich. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten Schmuck ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.