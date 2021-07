Rostock : Unbekannter schießt auf Auto und durchlöchert Heckscheibe

Die junge Frau entdeckte am Auto ein kleines, rundes Loch und die vollständig gesplitterte Scheibe. Nur dank einer aufgebrachten Folie fiel die Schiebe nicht in sich zusammen.

Rostock | Ein falsch geparktes Auto ist am Dienstagabend in Rostock von einem bislang unbekannten Täter beschossen worden. Ein Projektil schlug in der Heckscheibe ein und zerstörte sie. Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Rostocker Polizei, gegen 19.45 U...

