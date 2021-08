Rostock : Uni und Leibniz-Institut starten Projekt gegen Müll im Mittelmeer

Bund fördert Vorhaben mit etwa 4,2 Millionen Euro.

Rostock | Die Universität Rostock und das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) wollen das Mittelmeer vor Nordafrika besser vor touristischem Müll schützen. Dazu sei im August ein gemeinsames Forschungsprojekt gestartet, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Universität. Das Projekt habe das Ziel, in den Ländern Ägypten, Algerien, Marokko...

