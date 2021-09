Circus Fantasia : Veganes Straßenfest in Rostock lockte 1500 Besucher an den Stadthafen

Das erste vegane Straßenfest Rostocks fand am Sonntag am Stadthafen statt. Die Veranstalter wollten ein Bewusstsein für Veganismus schaffen und zeigen, dass die Ernährungsweise auch schmecken kann.

Rostock | An den Ständen tummelten sich hunderte Menschen. Zwar größtenteils an jenen, die Essen verkauften, aber auch die Informationsstände waren gut besucht. Eine Szene, wie sie sich am Sonntag am Stadthafen abspielte. Der Animal Rights Watch e.V. organsierte dort das erste vegane Rostocker Straßenfest. „Zumindest das erste in Rostock, das wir organis...

