Prozess am Landgericht Rostock : Vergewaltiger aus Güstrow wird zu neun Jahren Haft verurteilt

Für das Gericht waren die Aussagen des Opfers glaubwürdig. Die DNA-Spuren des Angeklagten wurden nicht nur auf der Unterwäsche der jungen Frau gefunden.

Rostock | Das Rostocker Landgericht verurteilte am Montag den 21-jährigen Abdul Armin M. wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren. Der 21-Jährige befindet sich seit 2016 in der Bundesrepublik und spricht gut Deutsch. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er hat eine befristete Aufenthaltsgenehmigu...

