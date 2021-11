Rostock : Verkaufsoffener Sonntag soll Weihnachtsgeschäft einläuten

Am 28. November findet der letzte Aktionstag des Jahres dieser Art in der Rostocker Innenstadt statt. Mit den vergangenen waren die Einzelhändler zufrieden.

Rostock | Am 28. November, dem ersten Advent, soll nicht nur die erste Kerze am Adventskranz entfacht werden, auch die Rostocker Einzelhändler wollen in der Kröpeliner Straße in der Innenstadt noch einmal ein Shoppingfeuerwerk entzünden. Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres soll die Menschen in die Innenstadt ziehen, hoffen die Veranstalter und teilnehm...

