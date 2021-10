Rostock : Verkaufsoffener Sonntag lockt zum Shopping in die Innenstadt

Straßenmusik, Einkaufsmöglichkeiten und mehr: Das wollen die Einzelhändler den Rostockern am Sonntag bieten.

Rostock | Zum ersten Mal in diesem Jahr findet in der Rostocker Innenstadt am 10. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag statt, teilte der Citykreis Rostock mit. Laut dem Interessenvertreter der Einzelhändler war der im Frühjahr geplante verkaufsoffene Sonntag den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Zwischen 13 und 18 Uhr laden die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.